Antoine Lavoisier, el “padre de la química moderna”, nacía un 26 de agosto

Antoine Lavoisier nació en París el 26 de agosto de 1743. Su aporte respondió una pregunta que todavía ordena la química. ¿Qué ocurre, exactamente, con la materia cuando algo arde, se oxida o se transforma? Antes de él, la explicación dominante (la teoría del “flogisto”) describía la combustión como una pérdida misteriosa.

Lavoisier cambió el problema: en vez de discutir “sustancias invisibles”, puso el foco en qué entra y qué sale de una reacción.

Lea más: Un 12 de agosto nacía Erwin Schrödinger, el físico que imaginó al famoso gato cuántico

La idea central: en una reacción, la materia se conserva porque los átomos se reacomodan

La contribución más duradera de Lavoisier fue convertir una intuición en un criterio experimental: si se pesa todo con cuidado, la masa total se mantiene.

En un sistema cerrado —por ejemplo, un recipiente sellado— el resultado es contundente: lo que parece “desaparecer” suele ser un gas que se escapó, y lo que parece “aparecer” proviene del aire o de otro reactivo.

Ese cambio de enfoque evita errores comunes al interpretar fenómenos cotidianos. Cuando una vela se consume, la cera no se esfuma: gran parte pasa a dióxido de carbono y vapor de agua. Cuando un metal “gana peso” al oxidarse, no contradice nada: incorpora oxígeno del aire.

Lea más: Un 17 de enero nacía Benjamin Franklin, el inventor

El mecanismo detrás de la combustión: el aire no es un vacío

Lavoisier ayudó a consolidar una idea decisiva: la combustión y la oxidación son reacciones con oxígeno. El aire, lejos de ser un escenario pasivo, participa.

Esto ordenó procesos que parecían distintos —arder, respirar, corroerse— bajo un mismo marco: transformaciones químicas donde ciertos componentes del aire se combinan con otras sustancias.

Su mérito fue empujar a la química hacia una pregunta verificable: qué especies reaccionan y en qué proporciones. Ahí nace la química moderna como lenguaje de fórmulas, balanzas y contabilidad de reactivos.

De la industria al clima

La “contabilidad” de masa es el principio que permite diseñar procesos industriales, calcular rendimientos, controlar contaminantes y modelar ciclos como el del carbono.

Sin conservación de la masa no hay balances químicos confiables; sin balances, no hay manera de comparar alternativas tecnológicas ni de cuantificar emisiones.

Lea más: Cómo James Watt volvió eficiente la máquina de vapor y aceleró la ciencia del calor

La lección de Lavoisier, nacida en la Francia del siglo XVIII, todavía define la pregunta clave cada vez que la química explica un cambio: no qué desaparece, sino en qué se transforma.