Día de la Obstetricia: qué hace un obstetra durante el embarazo, el parto y el puerperio

El Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada se conmemora cada 31 de agosto en distintos países de América Latina. La fecha busca visibilizar el cuidado de la salud materna y perinatal y reconocer el trabajo de quienes se desempeñan en obstetricia, una especialidad clave para reducir riesgos durante el embarazo y el nacimiento.

La elección del 31 de agosto se vincula, en muchos lugares, con la tradición de San Ramón Nonato, considerado patrono de las embarazadas y de la asistencia al parto.

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Con el tiempo, la conmemoración se consolidó como una oportunidad para hablar de derechos en el embarazo, acceso a controles, atención respetuosa y la importancia de contar con equipos capacitados en todos los niveles del sistema sanitario.

Qué hace un obstetra durante el embarazo

Durante el control prenatal, el obstetra evalúa la salud de la persona gestante y del bebé: controla presión arterial, peso, crecimiento uterino y latidos fetales, solicita y sigue estudios (análisis de sangre y orina, ecografías, tamizajes), y detecta señales de alerta como preeclampsia, diabetes gestacional, infecciones o anemia.

También orienta sobre alimentación, actividad física, vacunas, suplementación, preparación para el parto y planificación del lugar de nacimiento. Ante embarazos de mayor complejidad, coordina derivaciones y trabajo interdisciplinario.

Qué hace durante el parto

En el trabajo de parto, el obstetra acompaña y monitorea la evolución: valora la dinámica de contracciones, la dilatación, el bienestar fetal y materno, y decide conductas según protocolos.

Su rol incluye promover una atención segura y respetuosa, indicar medidas para el alivio del dolor (farmacológicas y no farmacológicas), y actuar frente a complicaciones como hemorragias, sufrimiento fetal o parto detenido, articulando con obstetricia quirúrgica/anestesia cuando corresponde.

Qué hace en el puerperio

En el puerperio (posparto), el seguimiento se centra en la recuperación física y emocional: control de sangrado, presión, involución uterina, cicatrices, prevención de infecciones y detección de señales de alarma.

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Además, brinda apoyo en lactancia, asesoramiento en salud sexual y anticoncepción, y pesquisa de depresión posparto para una atención integral de la familia.