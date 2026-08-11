Día del Nutricionista: qué hace un profesional y cómo distinguir la evidencia de los mitos

En un contexto en el que las redes sociales multiplican dietas “milagro” y recomendaciones exprés, el Día del Nutricionista busca poner en valor una disciplina basada en ciencia y salud pública. En varios países de América Latina la fecha se conmemora el 11 de agosto, en referencia a la tradición impulsada desde Argentina por el médico Pedro Escudero, pionero en institucionalizar la nutrición como campo de estudio y práctica sanitaria.

Aun así, algunos países adoptan calendarios propios, con celebraciones locales según su historia profesional.

Qué hace un nutricionista

Lejos de “dar una dieta”, el nutricionista evalúa el estado nutricional y los hábitos, identifica riesgos y diseña un plan personalizado según edad, contexto, cultura alimentaria, actividad física, enfermedades, medicación y objetivos.

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Trabaja en consultorios, hospitales, escuelas, comedores, industria, deporte y salud comunitaria. También acompaña cambios sostenibles, detecta señales de trastornos de la conducta alimentaria y coordina con otros profesionales cuando hace falta.

Cuándo consultar con un nutricionista

No solo ante una enfermedad. Es recomendable para prevenir y mejorar la calidad de vida, y especialmente en etapas como embarazo, infancia, adolescencia y adultez mayor.

También ante diagnóstico de diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedad celíaca, problemas gastrointestinales, alergias, obesidad, pérdida de peso involuntaria, rendimiento deportivo o si hay relación conflictiva con la comida.

Cómo reconocer mitos y consejos poco fiables

Una recomendación es sospechosa si promete resultados rápidos, demoniza grupos enteros (“los carbohidratos son veneno”), habla de “detox”, se apoya solo en testimonios o vende suplementos como solución.

Mejor confiar en información que cita fuentes verificables (guías de OMS/OPS o guías alimentarias nacionales), explica beneficios y riesgos, reconoce límites y propone cambios realistas.

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Ante dudas, el filtro más seguro sigue siendo el mismo: consultar a un profesional matriculado.