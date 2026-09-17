La estrategia más eficaz para la biodiversidad en Amazonas: proteger el bosque existente

A medida que el fenómeno de El Niño de 2026 se intensifica en toda la Amazonía, un estudio encabezado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido) pone de relieve la urgente necesidad de proteger mejor los bosques que aún quedan en la región frente a las perturbaciones, como la tala selectiva y los incendios forestales.

El equipo, formado además por investigadores de Brasil, Suecia y Australia, hizo un estudio comparativo que contrastaba diferentes formas de proteger los bosques existentes o de restaurarlos en terrenos agrícolas.

Pese a que ninguna estrategia es "una solución milagrosa", los resultados ofrecen "pruebas claras de que debemos empezar por dar prioridad a los bosques que nos quedan", según el investigador Leonardo Miranda, de la Universidad de Lancaster en un comunicado.

Las intervenciones de prevención proporcionaron los mayores beneficios y resultaron más rentables que las de restauración, y los resultados se mantuvieron sólidos ante diversas hipótesis sobre beneficios y costes. Sin embargo, las intervenciones combinadas dan los mayores beneficios y resultaron esenciales para revertir las pérdidas de biodiversidad y de carbono, escriben los autores.

El análisis abarcó más de tres millones de hectáreas en las regiones de Santarém y Paragominas, en el estado brasileño de Pará, entre 2010 y 2020, para evaluar cómo habría afectado cada estrategia a la biodiversidad y a las reservas de carbono, en comparación con los cambios que se produjeron realmente.

Los resultados ponen de relieve "la necesidad de poner en marcha políticas y recursos para prevenir y combatir los incendios forestales que perturban y degradan los bosques tropicales", señaló el investigador Jos Barlow, de la Universidad de Lancaster.

Evitar las perturbaciones forestales arrojó resultados especialmente significativos, generando los mayores beneficios para la biodiversidad forestal y resultó casi tan importante como prevenir la deforestación para proteger las reservas de carbono.

La protección -dijo Miranda- "debe ir más allá de evitar la deforestación. Evitar las perturbaciones forestales provocadas por los incendios forestales o la tala ha aportado los mayores beneficios para la biodiversidad forestal".

La restauración, por su parte, brindó importantes beneficios, sobre todo en las fincas en las que ya se había perdido la mayor parte del bosque original, pero en el conjunto de la zona de estudio, la restauración en terrenos agrícolas resultó menos eficaz cuando se aplicaba de forma aislada y fue la estrategia más costosa.

Los resultados muestran que los recursos destinados a la conservación deben orientarse en función de las condiciones del paisaje local.

El artículo destaca que ninguna intervención por sí sola fue suficiente para revertir las pérdidas de biodiversidad y de carbono en toda la zona de estudio.

Las intervenciones combinadas "serán aún más importantes a medida que avance el cambio climático, sobre todo porque la restauración forestal puede ser especialmente vulnerable a los incendios forestales", dijo Miranda.

La restauración "es esencial" allí donde se han perdido bosques en grandes extensiones. Pero el estudio demuestra que invertir en nuevos bosques "tiene poco sentido si, al mismo tiempo, no protegemos los bosques existentes", afirmó Joice Ferreira, investigadora de Embrapa y del programa de investigación Capoeira sobre restauración.

Aunque el estudio se centra en dos regiones amazónicas, los investigadores afirman que es probable que estos hallazgos sean aplicables a las zonas de deforestación tropical de todo el mundo y que tengan relevancia para las políticas más allá de los trópicos.