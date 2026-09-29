Un fármaco en investigación logra mejoras sustanciales en personas con obesidad y diabetes

Los resultados -escriben los autores- demuestran que la retatrutida podría ser eficaz para el tratamiento de la obesidad en personas con diabetes tipo 2.

Este fármaco, de Eli Lilly, es un agonista triple de los receptores hormonales GIP, GLP-1 y glucagón, que actualmente se está investigando para el tratamiento de la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras complicaciones relacionadas con la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares o la apnea obstructiva del sueño.

En este ensayo de 80 semanas, los autores se propusieron evaluar su eficacia y seguridad en adultos con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2.

Se trata de un ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, ya finalizado, y realizado en 92 centros médicos y de investigación, y hospitales de ocho países: Argentina, Australia, Brasil, la India, México, Rumanía, España y Estados Unidos.

Se evaluó la elegibilidad de 2.047 personas, de las que 1.152 fueron asignadas aleatoriamente para recibir inyecciones subcutáneas una vez a la semana de placebo, retatrutida de 4 miligramos, 9 miligramos o 12 miligramos, junto con asesoramiento dietético y orientación sobre actividad física.

El cambio porcentual medio con respecto al valor basal en el peso corporal en la semana 80 fue de −11,9 % con la dosis de 4 miligramos, −16,8 % con 9 miligramos, −18,8 % con 12 miligramos y −5,1 % con placebo.

En cuanto a la diabetes, la variación media con respecto al valor basal en la hemoglobina glicosilada (A1c) fue de −1,38 % con 4 miligramos, −1,50 % con 9 miligramos, −1,45 % con 12 miligramos; y −0,45 % con placebo. La A1c es un indicador de control glucémico durante los últimos 2 a 3 meses.

La retatrutida también mejoró los factores de riesgo cardiometabólicos, entre ellos la presión arterial y los perfiles lipídicos, y redujo la proteína C reactiva de alta sensibilidad, un marcador de inflamación, relata una nota de la asociación europea de diabetes.

Los efectos adversos notificados con mayor frecuencia fueron de carácter gastrointestinal.

"La gran mayoría de las personas con diabetes tipo 2 también padece obesidad y tratar ambas afecciones simultáneamente siempre ha sido un desafío", afirma Juan P. Frías, director médico e investigador principal del Instituto de Investigación Metabólica de Los Ángeles (EE.UU.), en un comunicado de Lilly.

En el estudio TRIUMPH-2, la retatrutida redujo sustancialmente tanto el peso como los niveles de azúcar en sangre; más de la mitad de los participantes dejaron de cumplir los criterios de obesidad y hasta un 40 % alcanzó niveles de A1C dentro del rango normal, añade.

Para Frías, la importancia de este trabajo, según señala a EFE, radica en haber conseguido una reducción media del peso corporal de alrededor del 20 % con la dosis de 12 miligramos en personas con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2, junto con mejoras en el control de la glucemia y en los factores de riesgo cardiometabólico.

Además, destaca el científico, el medicamento funciona también con la dosis más baja estudiada (4 miligramos), lo que podría facilitar la personalización del tratamiento.