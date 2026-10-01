Octubre rosa: no tener antecedentes familiares no significa estar libre de riesgo de cáncer de mama

Tener una madre, hermana o hija con cáncer de mama puede elevar el riesgo, pero no tener esos antecedentes no equivale a estar protegida. El cáncer suele comenzar por alteraciones genéticas adquiridas con el tiempo, no necesariamente transmitidas de generación en generación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la mayoría de las mujeres diagnosticadas no tiene antecedentes familiares conocidos. También señala que cerca de la mitad de los casos aparece en mujeres cuyo único factor de riesgo identificable es ser mujer y tener una edad mayor. Esto no significa que no existan causas biológicas, sino que muchas no pueden atribuirse a un único elemento visible en la historia personal o familiar.

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Genético no es lo mismo que hereditario

Todo cáncer de mama es genético en un sentido preciso: se produce cuando cambian genes que regulan la división, reparación o muerte de las células. Pero esas modificaciones pueden ocurrir durante la vida en una célula de la mama y quedar limitadas al tumor. Son mutaciones adquiridas —también llamadas somáticas—, no alteraciones presentes desde el nacimiento en todo el organismo.

Las mutaciones hereditarias, en cambio, se transmiten de padres a hijos. Las más conocidas afectan a los genes BRCA1 y BRCA2, que participan en la reparación del ADN. Cuando una persona nace con una variante patogénica en estos genes, sus células parten con una capacidad reducida para corregir ciertos daños, y el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario puede aumentar de forma considerable.

Sin embargo, los casos vinculados a mutaciones hereditarias de alta penetrancia representan una proporción menor del total. Por eso, centrar la percepción del riesgo exclusivamente en BRCA o en los antecedentes familiares puede reforzar una idea equivocada: que el cáncer de mama es, ante todo, una enfermedad “de familia”.

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La edad y la acumulación de errores celulares

Cada vez que una célula se divide debe copiar miles de millones de letras de ADN. El organismo cuenta con sistemas para detectar y reparar errores, pero ninguno funciona con perfección absoluta. Con los años, y tras innumerables ciclos de división celular, pueden acumularse alteraciones que dan ventaja a una célula sobre las demás: crecer más, ignorar señales de freno o evitar su eliminación.

La exposición hormonal a lo largo de la vida, la densidad del tejido mamario, el consumo de alcohol, el exceso de peso después de la menopausia, el sedentarismo y algunos tratamientos hormonales pueden modificar el riesgo. Aun así, en muchas personas no es posible señalar un factor individual como causa directa.

El cáncer no responde, por lo general, a una cadena simple de causa y efecto, sino a la combinación gradual de cambios biológicos y condiciones del entorno.

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Por qué importa conocer esta diferencia

La ausencia de antecedentes familiares puede ser tranquilizadora, pero no debería interpretarse como una razón para dejar de lado los controles recomendados según edad, país e historia clínica individual.

Los antecedentes familiares siguen siendo relevantes porque ayudan a identificar a quienes podrían beneficiarse de asesoramiento genético o estrategias de vigilancia específicas.

Pero la prevención y la detección temprana no dependen solo de reconocer una herencia genética. Entender que la mayor parte de los casos puede aparecer fuera de familias con diagnósticos previos permite reemplazar una falsa división entre personas “con riesgo” y “sin riesgo” por una mirada más fiel a la evidencia: el riesgo existe en toda la población femenina y cambia con la edad, la biología y las circunstancias de cada vida.