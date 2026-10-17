Unión: organizan maratón para ayudar a afectados por temporal

Durante esta actividad, realizada en la plazoleta de la parroquia, los organizadores juntaron una importante cantidad de donaciones consistentes en víveres, ropas, materiales de construcción y dinero en efectivo por un poco más de 7 millones de guaraníes.

Todo lo recaudado será distribuido equitativamente entre los damnificados, informó el coordinador de la maratón, el cura párroco Cristian Paiva.

En la organización estuvieron involucrados unos cincuenta voluntarios, conformados por miembros del consejo económico de la parroquia, catequistas y estudiantes de las distintas sedes educativas de la parte urbana y rural del municipio.

Aparte de las donaciones de la ciudadanía, un grupo de madres de familia tuvo a su cargo la preparación de una feria de comidas típicas, cuya recaudación será entregada a la gente que se encuentra soportando un difícil momento, según dijo el sacerdote Paiva.

Aportes solidarios

El religioso reconoció que los aportes solidarios serán de mucha importancia para las familias que están necesitando el apoyo de la ciudadanía, teniendo en cuenta que, en su mayoría, son de escasos recursos y no tienen la posibilidad de solucionar solos sus problemas, por lo que cualquier ayuda será bienvenida en este difícil momento, refirió.

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“Como parte de la Parroquia Virgen de los Dolores de Unión, vamos a seguir esperando el acompañamiento de los pobladores de esta localidad, así como de las otras ciudades, para asistir a nuestros hermanos que nos necesitan más que nunca tras los daños que recibieron a consecuencia del fuerte temporal ocurrido el 29 de setiembre pasado, dejando graves perjuicios en algunas comunidades rurales”, enfatizó.

Ayudar a nuestros semejantes

Por su parte, la profesora Margarita Araujo, una de las voluntarias de la organización solidaria, expresó que ayudar a los damnificados es un acto de amor al prójimo, teniendo en cuenta que unas 200 familias están pidiendo auxilio para tratar de paliar el enorme problema en que se encuentran, subrayó.

Zonas dañadas

Las zonas que quedaron más perjudicadas por el fenómeno meteorológico son las compañías San Miguel, San Antonio y San Blas, así como Hugua Mojón, entre otras comunidades aledañas.