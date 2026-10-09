San Pedro: afectados por temporal piden agilizar asistencia de la SEN

Pasaron once días desde que una tormenta afectó a más de 1.000 familias asentadas en los municipios de Unión y 25 de Diciembre, y hasta el momento la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) no llegó a todos los afectados, según los damnificados. Piden la provisión de chapas y víveres que les ayuden a sobrellevar la difícil situación, según expresaron.

El intendente electo de la Municipalidad de 25 de Diciembre, Pedro Santa Cruz (ANR-HC), señaló que en el distrito unas 65 familias todavía esperan ser asistidas por la SEN para poder reacondicionar sus viviendas, que fueron dañadas por el temporal hace dos semanas.

Se está aguardando el envío de los materiales que faltan en el transcurso de hoy o mañana, teniendo en cuenta que muchas de las personas afectadas siguen en precarias condiciones a consecuencia del fenómeno natural registrado el 29 de setiembre, añadió el jefe comunal.

“Estamos haciendo las gestiones correspondientes con las instituciones, principalmente con la Secretaría de Emergencia Nacional, para que nuestros compueblanos puedan, de alguna manera, reacondicionar sus casas, que quedaron muy dañadas por el fuerte viento que azotó gran parte del distrito de 25 de Diciembre”, subrayó.

En Unión, la tormenta también causó daños en dos locales escolares

En Unión, específicamente en las compañías San Miguel, San Blas, San Antonio, Hugua Mojón, entre otras, tampoco recibieron la asistencia de la SEN.

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Aparte de las viviendas dañadas, en Unión también fueron afectadas dos instituciones educativas. Una de ellas es la Escuela Básica Nº 1499 San Miguel, que perdió parcialmente el techo de un pabellón con tres aulas. Además, sufrió daños un sanitario, una cocina-comedor, el alambrado perimetral de 70 metros y el tanque de agua.

La directora de la institución, profesora Fátima Vera, informó que se espera que los daños puedan ser reparados lo antes posible.

La otra afectada es la Escuela Básica Nº 2676 Defensores del Chaco, de la compañía San Blas.

Tratamos de comunicarnos con Roberto Gómez, responsable regional de la SEN, cuya oficina está situada en Santa Rosa del Aguaray, pero el teléfono del funcionario estaba apagado o fuera del área de cobertura.