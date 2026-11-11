Retamo espinoso: la planta invasora que aviva incendios en Colombia

Armado de una guadaña eléctrica, Albert Montaño arrasa un bello arbusto espinoso de flores amarillas, combustible de los incendios en Colombia. Temerosos del potente fenómeno de El Niño este año, campesinos se esfuerzan por erradicarlo, aunque esté lejos de desaparecer.

Guantes de carnaza, gafas protectoras, traje de tela gruesa y botas de caucho. Montaño prende su ruidosa máquina y se adentra junto a un puñado de hombres hacia “la plaga” que amenaza Cogua, en el departamento de Cundinamarca.

“Nos está cada vez invadiendo más”, se queja el campesino de 43 años, rodeado de cientos de brotes amarillos que cubren una empinada colina.

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El retamo espinoso (“Ulex europaeus”) llegó a Colombia desde Europa a mediados de siglo pasado y se propagó rápidamente desde la capital Bogotá hasta ecosistemas andinos y páramos, exclusivos de latitudes tropicales de alta montaña y considerados “fábricas” de agua por su vegetación capaz de almacenarla.

La alta inflamabilidad de esta planta invasora alimenta los incendios, que se intensifican aún más con el actual fenómeno climático de El Niño, “sin precedentes” para la agencia meteorológica británica y “el más potente observado hasta ahora” para su homóloga japonesa.

“Si no conseguimos cómo controlarlo, al menos controlarlo, vamos a tener en unos 20 o 30 años una zona cubierta de solo retamo” en lugar de vegetación nativa, sembradíos y animales de cría, avizora Montaño.

Salomón Castro toma un pico y da golpes certeros en la raíz del arbusto, con una fuerza inusitada a sus 61 años. Campesinos jóvenes cortan con machetes las ramas de esta planta, una de las 100 especies invasoras más agresivas del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Es “pesadito el trabajo”, cuenta Castro casi resignado. Recogen unos 1.500 kilos de retamo en áreas aproximadas de 170 m², el equivalente a una piscina semiolímpica cada día.

Pero “toca” hacerlo, razona, “a ver si se despeja un poco de terreno”.

“Riesgo”

Los campesinos saben que esta planta de hasta 3 metros de altura no sirvió para recuperar el campo, la idea inicial cuando se introdujo hace décadas.

Se pensó “en ganar cobertura vegetal, pero nunca a qué costo a futuro” ni “cómo se manejaba”, indica el biólogo Edinson Sesquilé, con una década de experiencia en especies invasoras.

Aunque no existe un cálculo oficial, Colombia tiene miles de hectáreas de retamo en diferentes regiones.

Las poblaciones afectadas llevan años intentando deshacerse de ella. Algunas son fumigadas con agrotóxicos como glifosato para matarlas, y otras quemadas pese al riesgo de incendios.

El aumento “de temperatura lo que hace es promover la dispersión de semillas” y agravar la problemática, según Sesquilé.

Es “un riesgo”, dice, al conjugarse con El Niño, que calienta las aguas del Pacífico, acentúa las sequías y causa inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos con consecuencias que ya comienzan a verse en todo el globo.

Los incendios forestales en la cordillera andina cercana al Ecuador se intensifican en la temporada de sequía por condiciones asociadas a este fenómeno climático.

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“Satisfacción”

“Un, dos, tres, ¡Va!”, dirige uno de los campesinos. El resto empuja colina arriba un pesado atado de ramas con ayuda de cuerdas.

Requiere erradicación técnica, como la quema en hornos certificados o la biodestrucción. Si no se ataca de manera “articulada”, recuerda Sesquilé, “lo que estamos haciendo es contenerlo”.

En la vecina Zipaquirá, una máquina industrial convierte en productos utilizables a esta planta invasora “desde la raíz hasta la flor”, explica Daniel Jiménez, director de producción de Adáptica, que trabaja con residuos orgánicos.

Pasa por reducción de volumen, secado, entra a la planta y se compacta en “pellets”, un biocombustible popular en Europa, aunque aún de nicho en Colombia.

Es el “reto personal” de Alejandro Núñez, coordinador de proyecto del aprovechamiento del retamo.

Justamente su alta inflamabilidad dio pie a esta solución medioambiental, cuenta el ingeniero mecánico de 30 años, en alianza con los campesinos que libran su batalla contra un floreado Goliat.

Para Montaño, cada retamo erradicado refleja “el deber cumplido”. “Es sentir la satisfacción de recuperar su propio entorno”, resume.