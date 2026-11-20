El estrés y el trauma pueden dejar huellas moleculares en el cerebro que podrían ayudar a explicar el desarrollo del trastorno por estrés postraumático (TEPT), unos cambios que pueden variar según el sexo o la edad a la que se produjo el trauma.

El análisis reveló que los genes asociados al TEPT presentaban una variabilidad mayor de lo esperado en las distintas regiones cerebrales en lo que respecta a la metilación del ADN, un proceso biológico natural que actúa como un ‘regulador de intensidad’ genético, bloqueando en ocasiones el código genético por completo.

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Las firmas moleculares del TEPT también variaban significativamente entre individuos, más aún que en el caso de las personas con trastorno depresivo mayor, una variabilidad que podría abrir la puerta a opciones de tratamiento más individualizadas en el futuro.

En qué se diferencia realmente el cerebro de una persona con TEPT

La investigación buscaba dar respuesta a la pregunta de en qué se diferencia realmente el cerebro de una persona con TEPT, explicó la investigadora, Frances Champagne, de la Universidad de Texas.

El análisis incluyó cerebros de 101 personas con TEPT y dos grupos de comparación: cien sin trastornos psiquiátricos y 101 cerebros de personas con trastorno depresivo mayor.

De cada órgano se analizaron la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo, que son las que parecen aportar información única sobre el cerebro afectado por TEPT, añadió Champagne.

El estudio reveló cambios específicos en el cerebro relacionados con el TEPT, entre ellos una reducción relativa de los oligodendrocitos en la amígdala, especialmente en aquellas que sufrieron un trauma en la edad adulta.

Dentro del grupo con TEPT, las variaciones moleculares parecían estar determinadas por una serie de factores, entre ellos el sexo y la raza de la persona, así como si la exposición al trauma se produjo en la infancia o en la edad adulta.

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Una de las líneas de investigación futuras se centrará en utilizar estas variables para perfeccionar y mejorar el diagnóstico. Los investigadores afirman que, a la larga, esto podría conducir a un enfoque más personalizado en el tratamiento de los trastornos de salud mental.