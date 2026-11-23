El hallazgo de un ejemplar de jurumi u oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) en una zona residencial suele generar sorpresa, pero tiene una explicación biológica y ambiental. A diferencia de otros animales silvestres que se adaptan con facilidad a la vida urbana, este mamífero terrestre depende de territorios amplios y poco alterados para sobrevivir.

Cuando aparece en una calle o en el patio de una vivienda, por lo general no busca refugio entre humanos, sino que atraviesa un espacio que antes formaba parte de su entorno o intenta desplazarse entre áreas verdes fragmentadas.

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El hábitat natural del jurumi en Paraguay

El jurumi habita desde América Central hasta el norte de Argentina, y en Paraguay tiene presencia confirmada en casi todo el territorio nacional, con poblaciones más estables en la Región Occidental (Chaco) y registros más dispersos y amenazados en la Región Oriental.

Según evaluaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y organizaciones como Wildlife Conservation Society (WCS Paraguay), esta especie utiliza una variedad de ecosistemas: bosques secos y húmedos, sabanas, pastizales abiertos, humedales y zonas del Cerrado.

No es un animal de madriguera; descansa en depresiones del suelo o entre vegetación densa y requiere áreas de acción extensas —que suelen superar los 10 kilómetros cuadrados por individuo— para sostener su dieta.

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Como se alimenta casi exclusivamente de hormigas y termitas, pasa gran parte de su tiempo caminando con el hocico cerca del suelo en busca de colonias. Para evitar agotar un nido, come unos pocos minutos en cada hormiguero o termitero y sigue su camino, lo que lo obliga a desplazarse de manera continua.

Por qué aparece en zonas urbanas

La presencia de un jurumi en una ciudad o área periurbana está vinculada principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat.

El avance de la urbanización, la apertura de rutas y la transformación del suelo reducen y dividen los bosques y pastizales donde vive. Al quedar aislados en parches de vegetación cada vez más pequeños, los ejemplares necesitan moverse para conseguir alimento, buscar pareja o dispersarse cuando alcanzan la independencia tras pasar cerca de un año sobre el lomo de su madre.

En ese tránsito, los corredores naturales —como franjas de bosque ribereño o campos periféricos— suelen desembocar en barrios residenciales. De acuerdo con la ficha de evaluación de la UICN, la expansión urbana ya provoca con frecuencia que ejemplares ingresen en calles de ciudades sudamericanas.

Además, aunque en zonas deshabitadas suele tener hábitos diurnos, en áreas con alta presencia humana tiende a desplazarse de noche para evitar el contacto, lo que aumenta el riesgo de desorientación y atropellamientos en rutas.

A esto se suma otro factor: el tráfico ilegal y la tenencia como mascota. Cuando un ejemplar aparece de forma repentina en barrios céntricos alejados de corredores silvestres, las autoridades ambientales también evalúan la posibilidad de que haya escapado o sido liberado tras haber sido mantenido en cautiverio.

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Un controlador biológico vulnerable

El jurumi está catalogado como una especie “Vulnerable” a nivel global por la UICN debido a la disminución de sus poblaciones por incendios, caza, atropellamientos y destrucción de ecosistemas. Al regular las poblaciones de hormigas y termitas, cumple un rol clave en el equilibrio de los suelos y la vegetación.

Si ves uno en la ciudad, los especialistas recomiendan mantener distancia, resguardar a las mascotas para evitar ataques mutuos —ya que el animal se defiende con sus fuertes garras delanteras si se siente acorralado— y dar aviso inmediato a los bomberos voluntarios o al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).