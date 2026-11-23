Bajo un nudo de autopistas de la capital de Malasia, una familia de nutrias retoza en una zona arenosa a orillas de un río para deleite de unos cuantos transeúntes que observan la escena con curiosidad.

En algunas zonas de Kuala Lumpur se ven pequeños grupos de nutrias de pelaje liso, incluso a lo largo del río Klang, que en su día fue uno de los más contaminados del mundo.

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Se desconoce si estos animales regresan a la ciudad o si su presencia había pasado desapercibida.

Pero lo cierto es que el río Klang está más limpio y resulta más acogedor para estos mamíferos clasificados como “vulnerables” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El río figuraba en el peor nivel (5 sobre 5) de la clasificación del gobierno malasio sobre la calidad del agua. Tras años de trabajo, ha pasado al nivel 3, lo que indica una contaminación moderada.

Esta mejora parece haber animado a las nutrias a establecerse allí, explica Woo Chee Yoong, especialista malasio en fauna silvestre.

“Donde hay nutrias, hay peces. Cuando hay peces, eso significa que toda la red fluvial está limpia y es saludable para todas las comunidades de los alrededores”, subraya.

En los últimos años, se ha grabado a varios de estos pequeños animales tomando el sol en las orillas de hormigón o nadando frente a las estaciones de metro. Los vídeos se han vuelto virales.

Hasan Ujang, un militar retirado, disfruta observándolas desde su apartamento, viéndolas “jugar una y otra vez, como si fueran niños”.

Convivir con las nutrias

Poco se sabe sobre las nutrias de Kuala Lumpur, a diferencia de sus vecinas de Singapur.

“No sabemos cuántos grupos hay, ni cómo se desplazan”, lamenta Woo Chee Yoong, cofundador en 2020 de la Red Malasia de Nutrias (MON).

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Su grupo aspira a crear una red ciudadana científica que permita a los habitantes comunicar sus observaciones.

Además de en el río Klang, se han avistado nutrias en lugares donde no son tan bien recibidas, como la urbanización de lujo Tropicana Golf & Country Resort.

Fueron vistas este año en al menos 12 propiedades de la zona. Su objetivo: los estanques de peces.

Yee Sze Mun, un vecino de 89 años, cuenta que los pequeños intrusos mataron a su pez arowana, un ejemplar de gran valor del que se ocupaba desde hacía 15 años.

“Son un incordio, pero no puedo echarles la culpa, porque son como nosotros: tienen que sobrevivir”, declara.

Las incursiones comenzaron el año pasado, según los residentes, después de que una empresa empezara a talar un bosque cercano.

Según el servicio de seguridad de la urbanización, en esos bosques viven unas 25 nutrias.

Como la especie está protegida en Malasia, Woo Chee Yoong da consejos para convivir con ellas: bloquear los puntos de acceso a los espacios exteriores e instalar redes sobre los estanques.

Cambiar de perspectiva

Las nutrias son “uno de los indicadores de las ciudades limpias”, opina Maimunah Mohd Sharif, exalcaldesa de Kuala Lumpur y actual asesora para la urbanización sostenible de la ciudad.

Ella espera que el entusiasmo que despiertan las nutrias sirva para mejorar el estado del río Klang.

Se han instalado cientos de dispositivos para recoger residuos en el marco de un proyecto del Gobierno y una oenegé neerlandesa ha colocado un sistema alimentado con energía solar que ha recogido decenas de miles de toneladas de desechos.

“Algún día quiero bañarme en el río Klang”, afirma.

Faith Foo, a la cabeza del festival anual del río Klang, cree que las nutrias están cambiando la percepción que se tiene del río.

Cuando él era niño recuerda que “los profesores siempre decían que era un lugar muy sucio”. Pero las nutrias “nos recuerdan que se trata de un río”.

Este artículo forma parte de un proyecto periodístico llevado a cabo por Mongabay, medio independiente sobre la actualidad medioambiental, y de la Agencia France-Presse (AFP).