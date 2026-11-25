Una investigación recogida este miércoles en la revista Plos One evidencia que los medios de comunicación que recurren al ‘clickbait’ (titulares e imágenes sensacionalistas y/o emotivos para generar clics) se equivocan de estrategia.

Los autores han reclutado a 203 usuarios de redes sociales residentes en el Reino Unido con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, el 70 % de ellos con estudios universitarios.

Los participantes fueron expuestos a una serie de publicaciones creadas en redes sociales sobre temas de actualidad (COVID-19, cambio climático, radiación de los teléfonos móviles, vacunas e inteligencia artificial).

La mitad de las informaciones usadas en el 'experimento' estaban basadas en hechos y la otra mitad eran noticias falsas, mientras que algunas tenían el estilo propio del ‘clickbait’ y otras no.

Los resultados del estudio indican que el estilo ‘clickbait’ reduce drásticamente la interacción de los usuarios ('me gusta', comentarios y publicaciones compartidas) y la confianza en el medio que publica noticias de este estilo.

Lo sorprendente es que las publicaciones diseñadas para el ‘clickbait’ perjudican mucho más a la información veraz que a las noticias falsas, ya que estas últimas ya generan desconfianza de por sí.

Lo explica de este modo uno de los autores, Michael Craig, investigador de psicología de la Universidad británica de Northumbria: “Dado que la información falsa ya suscita escepticismo por sí misma, tiene poco que perder, pero el contenido veraz parte de una posición de confianza en el lector y sale perjudicado cuando se presenta con un estilo sensacionalista”.

El investigador incide en que lo que más les ha llamado la atención de los resultados "es lo contraproducente que es el 'clickbait'. Se utiliza partiendo de la premisa de que genera clics y que lo gente lo va a compartir, pero nuestros participantes se mostraron sistemáticamente menos propensos a dar ‘me gusta’ o a comentar estos contenidos”.

El estudio también constata algo en cierto modo esperable: a mayor nivel de alfabetización mediática de quien ve información en redes sociales, más escepticismo ante titulares o fotos sensacionalistas. Y al contrario.

“Nuestros hallazgos sugieren que los medios e instituciones serias deben evitar las estrategias exageradas en redes sociales para no erosionar su propia autoridad en el entorno digital”, añade Craig en un comunicado de la Universidad de Northumbria.