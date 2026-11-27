La nueva ley de diligencia digital, aprobada esta semana por el Parlamento australiano, obliga a las grandes plataformas a adoptar medidas para prevenir daños y ofrece a los usuarios la posibilidad de desactivar los algoritmos personalizados y sustituirlos por una cronología que muestre únicamente publicaciones de las cuentas que siguen, sin recomendaciones automatizadas.

La reforma también exige evaluar los riesgos de sus sistemas y elementos potencialmente adictivos, como el desplazamiento infinito de contenidos, y proteger especialmente a los jóvenes frente al acoso, la misoginia y los contenidos que promuevan trastornos alimentarios.

Las sanciones por incumplimiento podrán alcanzar el 5 % de los ingresos globales de las compañías.

La medida amplía el debate sobre la seguridad digital más allá de la restricción de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, en vigor en el país desde diciembre de 2025, y pone el foco en el poder de los algoritmos sobre usuarios de todas las edades.

"Los algoritmos están diseñados para mantenernos deslizando la pantalla, y las grandes tecnológicas controlan lo que vemos", explica en una entrevista con EFE Chanel Contos, fundadora de Teach Us Consent e impulsora de la campaña Fix Our Feeds, una organización australiana sin ánimo de lucro que promueve la educación sobre el consentimiento y la prevención de la violencia sexual.

Según la activista, estos sistemas priorizan contenidos que despiertan emociones intensas, como la indignación, el miedo o la ira, porque cuanto más tiempo permanece una persona en una aplicación, más publicidad consume.

"Un joven puede buscar consejos sobre citas o ejercicio físico y, muy rápidamente, empezar a recibir contenidos que culpan a las mujeres de sus problemas y después le venden una solución", advierte.

Contos considera que los usuarios creen elegir libremente lo que ven, cuando buena parte de su experiencia está determinada por decisiones automatizadas.

"No queremos censurar contenidos. Se trata de introducir el consentimiento en nuestras vidas digitales: todos deberían saber qué está condicionando lo que ven y poder decidir si lo quieren", afirma.

La campaña Fix Our Feeds, lanzada en diciembre de 2024, nació ante la preocupación por la difusión de contenidos misóginos entre niños y adolescentes.

Según Contos, un sondeo entre sus seguidores de Instagram reveló que el 63 % conocía a alguien que había sido radicalizado por los algoritmos. Más de 15.000 personas respaldaron además una carta abierta al primer ministro, Anthony Albanese, para reclamar que las recomendaciones automatizadas fueran voluntarias.

La posibilidad de recuperar ese control es uno de los aspectos más novedosos de la legislación, aunque su aplicación plantea interrogantes.

Catherine Page Jeffery, experta en prácticas juveniles en línea de la Universidad de Sídney, considera positivo ofrecer mayor capacidad de decisión a los usuarios, pero advierte de la falta de transparencia de estos sistemas.

"Nunca sabemos realmente cómo funcionan los algoritmos", señala en una entrevista con EFE. A su juicio, no se trata de eliminarlos por completo, ya que sustentan buena parte del funcionamiento de las plataformas, sino de permitir que los usuarios prescindan de las cronologías personalizadas.

La investigadora también cuestiona cómo se comprobará que las empresas respetan las preferencias de sus usuarios.

"¿Cómo sabemos que las plataformas están haciendo realmente lo que les pedimos cuando existe tan poca transparencia sobre sus algoritmos?", plantea.

Por su parte, Terry Flew, investigador y experto en regulación de medios digitales de la misma universidad, considera que la nueva ley parte de una premisa relevante: si los elementos potencialmente adictivos de las redes pueden perjudicar a los menores, también pueden afectar a los adultos.

El académico advierte, sin embargo, de que su eficacia dependerá de la capacidad de los reguladores para supervisar a las compañías.

"La gran lección de Australia es que no hay que dejar que las empresas gestionen esto por sí mismas", afirma.

Flew considera fundamental que las autoridades dispongan de poderes suficientes para exigir responsabilidades y establecer sanciones disuasorias.

Las multas de hasta el 5 % de los ingresos globales buscan precisamente evitar que las grandes tecnológicas consideren las penalizaciones un simple coste de hacer negocios.

Mientras Australia intenta abrir una vía para que los ciudadanos recuperen el control sobre lo que consumen en Internet, Contos insiste en que la elección debe ser real: las plataformas tendrán que ofrecer distintas opciones de visualización, permitir cambiar de opinión y no penalizar a quienes prefieran un feed sin recomendaciones automatizadas.