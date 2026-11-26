El técnico respondió sobre su permanencia, la postura de la dirigencia ante los objetivos de clasificación y el golpe anímico que dejó la derrota ante Nacional antes del próximo compromiso clave por el acumulativo ante Guaraní, a disputarse el domingo en el estadio La Nueva Olla.

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Continuidad, autocrítica y la mira en la pretemporada

Consultado sobre si existe algún condicionamiento dirigencial según la copa a la que clasifique el Ciclón, Costas descartó dar un paso al costado y anticipó que ya planifican el próximo ciclo. “Yo no vine acá de vacaciones. Yo no me voy de acá hasta que gane campeonato y una copa: lo voy a pelear y lo vamos a pelear. Lo que viene, después tenemos que hacer un montón de cosas, hay muchas cosas que se hicieron mal, y eso es lo que hay que hablar y hay que hacer. Y a veces te equivocás, porque trajiste un jugador que capaz vos esperabas más de él. Pueden pasar muchas cosas. Yo, cuando hago una cagada, la digo, yo la digo, no tengo problema, porque vos te hacés mejor cuando reconocés tus errores”.

En la misma línea, el entrenador rechazó la salida fácil tras los resultados negativos y aseguró que el respaldo mutuo con la directiva ya está conversado de cara a la preparación física. “Lo más fácil para mí es irme. Por eso hoy estoy yo al frente de Cerro Porteño, yo no me voy a esconder nunca. Y nosotros ya —esto te lo digo de mi parte, la parte del dirigente— yo ya se lo dije al presidente: yo no me voy a ir, olvidate, y ellos también. Nosotros ya nos estamos juntando para empezar el 27 la pretemporada, ya pensando que tenemos que campeonar, que tenemos que ganar lo que sea, y ojalá podamos entrar a una copa (Libertadores o Sudamericana). Yo acá vine para ganar y no me voy a ir ni en pedo”.

El impacto de las caídas y el cierre en el acumulativo

Sobre la autocrítica interna tras lo ocurrido el lunes frente a Nacional y el desafío de dar vuelta la página para el domingo en el acumulativo, Costas admitió que las formas de perder golpearon duro al vestuario. “Yo pienso que, más allá del resultado, siempre lo que te duele es cómo perdés. Siempre te duele cuando perdés, pero a veces perder de la manera que perdimos el otro día... Yo pienso que no podés tener pasión por el deporte si no te hizo nada. Para mí fue un baldazo de agua helada, y para todos, me parece; uno se siente como el hincha y no podemos perder estos partidos de esta manera, de esta manera, como el clásico también. Fueron dos partidos que a mí me dolieron muchísimo, más allá de que siempre me duele cuando perdés, pero además me dolió más de la manera que perdimos el uno y el otro. Queda entre nosotros, hemos hablado; son cosas que quedan adentro”.