El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología informó de que las directrices se publicarán en abril y las solicitudes se aceptarán durante tres meses a partir de junio. La selección se comunicará a finales de 2028, indicó a través de un comunicado.

La cartera ministerial señaló que este programa tiene como objetivo formar nuevos candidatos a astronautas que serán responsables de las actividades espaciales tripuladas de Japón en la década de 2030, en particular, la futura exploración lunar y las actividades en órbita terrestre.

La primera ministra, Sanae Takaichi, animó a aquellos que sientan "pasión por el espacio" y tengan "la ambición de abrir un nuevo capítulo en la exploración humana" a dar un paso al frente para asumir este desafío, dijo en una publicación en su perfil de la red social X.

"Es probable que muchos de ustedes hayan estado esperando esta oportunidad con gran entusiasmo. Resulta alentador ver cómo el legado de logros de nuestros predecesores se transmite a la siguiente generación, fortaleciendo aún más la presencia de Japón en el espacio", expresó.

El astronauta de Jaxa Akihiko Hoshide declaró que la agencia está "encantada de tener esta oportunidad de continuar desarrollando la tecnología, el conocimiento y la experiencia cultivados hasta la fecha a través de las actividades espaciales tripuladas y transmitirlos a las futuras generaciones".

"Las actividades espaciales tripuladas están entrando en una nueva fase. En esta apasionante era de nuevos desafíos, buscamos astronautas con curiosidad e iniciativa, capaces de avanzar trabajando en equipo con sus compañeros en un entorno internacional", afirmó Hoshide.

La NASA, que encabeza el programa Artemis, anunció este año sus planes para llevar de nuevo a astronautas a la superficie lunar en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir una base permanente en los próximos años.