"Ahora estamos ensayando la entrega de pedidos por parte de los robots mensajeros a los puestos de trabajo de nuestros empleados", declaró al medio el servicio de prensa de la empresa.

Se trata de un proyecto anunciado a principios de 2025, cuando Yandex comenzó a desarrollar programas para robots antropomorfos y preparar las condiciones para la producción de estos en Rusia.

Posteriormente la empresa presentó un robot humanoide de fabricación china, el Unitree G1, controlado por el sistema operativo Leshy OS de Yandex, y anunció que para fines de 2027 espera producir alrededor de 20.000 rovers para entregas a domicilios.

Ya en el segundo semestre del año en curso, el gigante informático cuenta con más de mil rovers de este tipo operativos, que han efectuado más de 260.000 entregas.

Todo ello en un entorno en el que los servicios de entregas a domicilio adquieren cada vez mayor popularidad: sólo en 2025 el volumen de pedidos creció en un 43 % respecto al año anterior, superando los 773 millones de entregas.

Según Yandex, el programa piloto de las entregas a domicilio con robots antropomorfos se llevará a cabo en un principio en cuatro ubicaciones y en coordinación con los rovers de la compañía: los rovers llevan las mercancías hasta la entrada de los edificios, y el robot transportará el pedido hasta el cliente.

Esto se debe a que los rovers, que aparecen cada vez más en las grandes ciudades rusas como Moscú o San Petersburgo, han probado su eficacia en las calles, pero enfrentan dificultades insalvables dentro de inmuebles.

La compañía informática señaló que por contra, los robots humanoides son capaces de superar obstáculos como escaleras, pero todavía requieren de un desarrollo considerable para trabajar en espacios abiertos.

"Tendremos que esperar varios años para ver robots humanoides en las calles", declaró una fuente de Yandex a Kommesant.

El proyecto prevé ante todo una ampliación de la interacción entre los sistemas de inteligencia artificial (IA) y el mundo real, según comentó al medio el director de la consultaría Kept, Nikolái Chernetsov.

Los rovers que ya trabajan en varias ciudades rusas ya han aprendido a interactuar con peatones, automóviles y semáforos.

"Ahora tenemos la tarea de que los robots conozcan el mundo de las puertas, de las escaleras y los ascensores. Se trata más bien de un programa piloto para desarrollar las tecnologías que de un proyecto comercial", sostuvo.

En tanto, según el director de robotización de la compañía MWS, Konstantín Tolstói, los sistemas de IA todavía tienen una eficacia de un 90 %, por lo cual "en uno de cada diez casos la conducta (de los robots) puede ser impredecible".

A ello se suman las capacidades físicas de estos aparatos, si son capaces de abrir puertas o cargar objetos pesados.

"Muchos robots humanoides tienen limitaciones de capacidad de carga, los populares modelos Unitree G1 no pueden cargar con una mano más de entre un kilogramo y un kilogramo y medio", constató.

A ello se suma la baja autonomía de estos sistemas, que necesitan ser recargados periódicamente, y su vida útil, ya que solo soportan medio año de trabajo intenso, tras lo cual deben ser desechados o requieren de una reparación capital.

Sin embargo, los expertos se muestran optimistas al respecto, ya que en la actualidad en Rusia se observa un déficit de mensajeros que asciende a 200.000 personas y que solo crecerá.

"De momento las entregas con mensajeros humanos todavía son más baratas, pero a largo plazo la robotización será más rentable. Sin embargo, los robots humanoides deberán recorrer todavía un largo tramo desde las primeras pruebas hasta las entregas regulares", concluyó el director general de entregas de OneSync, Serguéi Alúmov.