Conocé las zonas del país donde más frío se sentirá este sábado

La Dirección de Meteorología emitió el pronóstico para mañana, sábado, en el que prevén que se registren temperaturas por debajo de los 10º C en al menos 16 ciudades del país.

En Concepción se espera un tiempo frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con temperaturas mínimas de 5º C y máximas de 18º C.

En San Pedro se aguarda un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con temperaturas mínimas de 5º C y máximas de 18º C.

En Caacupé estiman un tiempo frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas de 16º C. En Villarrica aguardan que el día esté frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur con mínimas de 4º C y máximas de 15º C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Coronel Oviedo el tiempo estimado será frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas de 15º C.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Caazapá se espera un tiempo frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 4º C y máximas de 15º C.

Lea más: ¡Alerta por frío!: Anuncian un fuerte descenso de temperaturas este fin de semana

Frío en el sur

En Encarnación el día estará frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, escarchas con mínimas de 3º C y máximas de 15º C. En San Juan Bautista el tiempo será frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 4º C y máximas de 15º C.

En Paraguarí se estima un día frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 4º C y máximas de 16º C. En Ciudad del Este se prevé un tiempo frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas de 15º C.

En Asunción estiman que el día esté frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas 16º C. En Pilar se estima que el día esté frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas de 15º C.

En Pedro Juan Caballero prevén un tiempo frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas de 18º C. Salto del Guairá estiman que el día esté frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas de 15º C.

Lea más: Meteorología: ¿qué tan frío será el fin de semana en Paraguay?

Frío en el Chaco

También pronostican que en Pozo Colorado el tiempo sea frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur, con mínimas de 5º C y máximas de 18º C.

Por último, en Mariscal José Félix Estigarribia esperan un día frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sur, con mínimas de 7º C y máximas de 20º C.