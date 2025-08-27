Dan a conocer la zona del país donde la mínima de hoy fue 0° C

Campo Comunal de Campo Largo, en el departamento de Presidente Hayes, fue la localidad donde se registró la temperatura más baja de 0º C esta mañana, según dio a conocer la Dirección de Meteorología.

Además, en todo el país se registraron temperaturas por debajo de los 10º C, ya anunciado en el pronóstico para hoy, de predominio de un ambiente frío.

Si bien el frío se impuso en la mañana junto a la neblina en la mayor parte del territorio nacional, para la tarde se prevé un tiempo cálido.

En las localidades del Chaco además anuncian lluvias para el final del día.

Tiempo en las capitales departamentales

En Concepción se prevé que el frío continúe a la mañana y el día sea cálido por la tarde, con cielo escasamente nublado, vientos del sureste y una temperatura máxima de 26º C. En San Pedro el miércoles seguirá frío en la mañana, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, con máxima de 25º C.

En Caacupé se prevé que el día se mantenga frío en lo que queda de la mañana, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste y máxima de 23º C. En Villarrica seguirá el frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste con temperatura máxima de 23º C.

En Coronel Oviedo continúa el frío a esta hora, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, con máxima de 23º C. Caazapá el miércoles seguirá frío lo que resta de la mañana, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste y temperatura máxima de 23º C.

Encarnación continuará el frío lo que queda de la mañana, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste con máxima de 22º C. En San Juan Bautista seguirá el frío lo que resta de la mañana, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste y máxima de 22º C.

Aumento de temperatura a la tarde

En Paraguarí seguirá el frío hasta el mediodía, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste y máxima de 23º C. En Ciudad del Este también seguirá el frío hasta terminar la mañana, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, neblinas en las primeras horas, con máxima de 22º C.

En Asunción seguirá el frío, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste con máxima de 24º C.

Pilar continuará fría en lo que queda de la mañana, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste y máxima de 24º C.

Pedro Juan Caballero, el frío se sentirá en lo que queda de la mañana, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, y máxima de 26º C. En Salto del Guairá, tras el frío de la mañana, será cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, y máxima de 23º C.

Lluvias en el Chaco

Pozo Colorado también seguirá el frío hasta el mediodía, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas, al final de la jornada, con máxima de 25º C.

Fuerte Olimpo también con frío lo que resta de la mañana, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas al final de la jornada y máxima de 27º C.

Por último, en Mariscal José Félix Estigarribia también el frío prevalecerá hasta el mediodía, luego cálido por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas, al final de la jornada con máxima de 27º C.