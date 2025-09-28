Domingo con amanecer fresco en todo el territorio nacional

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que el amanecer de este domingo se caracteriza por un ambiente fresco y cálido en todo el teritorio nacional, con temperaturas que varían entre 13 y 23°C. Las temperaturas máximas a nivel pais para el día de hoy variarfan entre 24 a 32°C.

Los vientos soplarán del sector sureste en forma leve. Durante la presente jornada, las lluvias con tormentas eléctricas persisten de manera puntual, principalmente sobre el norte y este de la región Oriental, condición que iría mejorando durante el transcurso de la mañana, disminuyendo posteriormente la probabilidad de lluvias a nivel pais

Mañana, lunes 29, algunas luvias con ocasionales tormentas eléctricas podrían afectar a los departamentos del norte y este de ambas regiones en horas de la tarde, con vientos que rotarían del sector noreste.

Se esperaría una tarde con ambiente caluroso en gran parte del pais, con valores de temperatura máxima superando los 30C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el domingo en Ciudad del Este, según Meteorología

Debido al elevado contenido de humedad e inestabilidad que persiste sobre la región y afecta al territorio nacional, aumentaría nuevamente la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas generalizadas durante el día martes 30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se descartaría acumulados importantes de lluvias para dicha jornada.