Meteorología revela dónde llovió más este martes

Caaguazú fue el departamento que más lluvia acumulada registró con 125.8 mm en el establecimiento Monarca. Otros puntos registraron precipitaciones de 41.4 mm, 70.0 mm; 65.0 mm y 37.8 mm, de acuerdo a los datos recogidos por la red de estaciones de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología hoy hasta las 15:00.

En Asunción la estación registró 85.0 mm, mientras que en Central el registro fue de 65.0 mm.

En Ñeembucú las estaciones que están en el departamento registraron 50.7 mm y 46.5 mm, respectivamente. En Cordillera las lluvias acumuladas fueron de 50.4 mm y 60.0 mm.

En Paraguarí las estaciones 53.9 mm y 39.7 mm, mientras que en Misiones las estaciones registraron 48.9 mm, 37.0 mm y 40.0 mm.

Lluvias acumuladas en el país

En Guairá las lluvias acumuladas fueron de 28.2 mm y 50.8 mm, mientras que en Caazapá registraron cúmulos de 30.0 mm, 3.0 mm, 55.6 mm, 49.4 mm, 38.2 mm, 40.6 mm y 45.0 mm.

En Itapúa las estaciones registraron lluvias acumuladas de 37.6 mm, 54.0 mm, 43.8 mm, 48.9 mm y 31.8 mm. Alto Paraná registró niveles de 34.2 mm, 37.3 mm, 21.2 mm, 0.1 mm y 3.4 mm.

En Canindeyú las precipitaciones de lluvia fueron de 1.3 mm, 1.0 mm, 2.7 mm, 21.2 mm, 32.8 mm y 0.6 mm. En San Pedro de 55.0 mm, 51.6 mm, 4.4 mm y 50.0 mm.

La estación de Amambay registró un nivel de 0.8 mm de lluvia acumulada tras las precipitaciones. En Concepción 10.0 mm.

Lluvias en el Chaco

Ya en el Chaco paraguayo, el departamento de Presidente Hayes en sus estaciones registró 0.2 mm, 5.0 mm, 9.4 mm y 81.1 mm cerca del límite con Asunción.

Alto Paraguay registró lluvias acumuladas de 25.0 mm, mientras que Boquerón no registró lluvias.