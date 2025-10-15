Desde esta tarde se aguardan las primeras lluvias, que se extenderían hasta el viernes

El gerente de Pronósticos de Meteorología, Julio Ayala, señaló que se esperan varios eventos sucesivos de tormentas. Esto iniciaría en la tarde de este miércoles y finalizaría el viernes. Comentó que se esperan lluvias importantes, las cuales llegarán a la capital al mediodía del jueves.