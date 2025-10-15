Desde esta tarde se aguardan las primeras lluvias, que se extenderían hasta el viernes

El gerente de Pronósticos de Meteorología, Julio Ayala, avisó que desde las últimas horas de este miércoles comenzarán a caer las primeras gotas de lluvia. El fenómeno meteorológico se extendería hasta el viernes, con lluvias muy importantes, en las que se aguarda la caída de mucha agua.
“Para la tarde de este miércoles se esperan algunos aguaceros, pero nada muy significativo en lo que es el centro y parte del noreste. Muy cerca de la medianoche estaría comenzando a afectar estos núcleos de tormenta”, comentó el gerente de Pronósticos de Meteorología.
Seguido explicó que este fenómeno se estará manifestando al sur del país. “Estamos hablando específicamente Ñeembucú, parte de Misiones, y en horas de la madrugada ya estaría afectando a Itapúa, Caazapá y Paraguarí. Finalmente, en capital, la mayor probabilidad se concentra a partir de la media mañana en adelante”.
“Al final de la tarde noche vamos a tener un mejoramiento y la siguiente tanda, de lluvias, se dará durante la madrugada del viernes”, agregó.
Por último, Julio Ayala dejó una recomendación, especialmente para los automovilistas: “Hay que tener en cuenta que estamos aguardando lluvias muy importantes, que podrían rondar los 150 mililitros aproximadamente en estos tres días. Varios eventos sucesivos de tormentas”.