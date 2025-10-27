Tres departamentos bajo alerta por tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso de alerta meteorológica por la presencia de celdas de tormenta que se encuentran sobre el área de cobertura. Este fenómeno se caracteriza por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de igual intensidad y la probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Gran parte del país se encuentra bajo tormenta: estas son algunas recomendaciones

El aviso fue emitido cerca de las 12:00 de este lunes. Se prevé que estos fenómenos de tiempo severo se presenten de forma puntual durante las primeras horas de la tarde.

La zona de cobertura del aviso abarca las regiones Oriental y Chaco de Paraguay. Específicamente, los departamentos afectados son el oeste de Concepción, el centro de Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Lea más: Pronóstico del tiempo: ¿semana calurosa o fría con lluvias?

Descenso de las temperaturas

El ambiente inestable persistirá al menos hasta mañana, día en el cual se registra el mayor porcentaje de probabilidades de lluvia en la zona de Asunción y Central.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese temporal traerá consigo un descenso de las temperaturas mínimas, puesto que entre el miércoles y lo que resta de la semana se anuncian amaneceres con 15 °C.