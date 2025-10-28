Meteorología: cinco departamentos continúan con alerta de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas siguen desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que es alta la probabilidad de que generen puntualmente fenómenos de tiempo severo, durante la tarde de este martes.

Fenómeno esperado es de lluvias moderadas con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

La zona de cobertura es el centro, sur y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son Caaguazú, Caazapá, centro y noreste de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.

