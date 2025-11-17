Revelan dónde llovió más ayer durante intenso temporal

La Dirección de Meteorología e Hidrología dio a conocer a distribución espacial de la precipitación durante las últimas 36 horas.

El acumulado máximo, desde el 16 de noviembre hasta las 11:00 del 17 de noviembre, se registró en la 5.ª División de Infantería en Alto Paraguay, con un valor de 86,8 mm.

En segundo lugar, en cantidad de acumulación, se dio en Saltos del Guairá, donde se registraron 72,4 mm.

En tercer lugar, Ciudad del Este registró 62,2 mm y en el cuarto lugar figura Pedro Juan Caballero, con 56,9 mm.

En lo que respecta a Central, el acumulado fue de 38,8 mm.

Lluvias intensas y fuertes vientos marcaron la jornada del domingo en gran parte de Paraguay, causando destrozos en varios puntos del país.

Desde la Dirección de Meteorología comentaron que los datos registrados ayer indican que se registraron vientos de hasta 110 kilómetros por hora en ráfagas - no de manera sostenida– en Asunción, el departamento Central y otros departamentos como Itapúa, Presidente Hayes, Concepción y parte de Paraguarí.

Específicamente, la estación de medición de vientos de referencia para Asunción y Central de la Dirección de Meteorología, ubicada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, registró ráfagas de hasta 103 kilómetros por hora.