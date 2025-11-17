¿Se registraron tornados ayer? Esto explica Meteorología

Ayer los vientos alcanzaron hasta los 138 km/h, según los registros oficiales de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). La pronosticadora Celia Sanguinetti explicó que los vientos más intensos se reportaron en el departamento de Itapúa, puntualmente en los sensores ubicados en la Costanera de Encarnación.

En Asunción, los vientos rondaron los 100 km/h, de acuerdo a los reportes oficiales.

La pronosticadora señaló que el frente frío registrado ayer fue el que generó las lluvias y tormentas eléctricas muy fuertes. Agregó que no se puede descartar que los vientos hayan sido más intensos en otros puntos del país donde no existan sensores de medición.

¿Se registraron tornados?

Muchos ciudadanos ayer aseguraron que hasta vieron tornados echar árboles y destechar casas. Sin embargo, la pronosticadora aseguró que no hay reportes oficiales de que se haya registrado ese fenómeno en algún punto del país.

“Generalmente, este tipo de fenómenos traen consigo lo que se conoce como microrráfaga descendente, que es muy común en nuestro país y puede arrancar árboles desde la raíz y hacer volar los techos. Hasta ahora no circulan imágenes de un tornado como tal, pero sí vientos muy fuertes", explicó para ABC TV.

¿Seguirán las tormentas?

Por otra parte, señaló que el ambiente seguirá inestable este lunes, por lo que no se descartan lluvias en varios puntos del territorio nacional.

Esta mañana, parte del territorio chaqueño se encuentra bajo alerta por tormentas. El tiempo iría mejorando en horas de la noche y el martes el cielo ya amanecerá despejado.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será fresco hasta el martes por la mañana, pero luego volverá el ambiente caluroso y húmedo.

“El miércoles ya ingresarán vientos del noreste, que traerán humedad y tardes calurosas y húmedas nuevamente. Hasta el viernes la probabilidad de lluvias es muy baja”, señaló.

Los temporales podrían volver a registrarse el fin de semana.

