Amenaza de lluvias y tormentas: ¿serán afectados Cerro vs. Tembetary y los conciertos de Shakira?

Asunción albergará eventos de gran envergadura este fin de semana, con los dos conciertos que la cantante colombiana Shakira dará hoy y mañana en el estadio La Nueva Olla del club Cerro Porteño y la fecha final del Torneo Clausura del fútbol paraguayo, el domingo, con uno de los partidos clave – Atlético Tembetary contra Cerro Porteño - en el estadio Defensores del Chaco.

Se espera que tanto los conciertos de Shakira como el encuentro futbolístico en el Defensores del Chaco reúnan a decenas de miles de personas.

Lea más: Meteorología: lluvias, tormentas y temperaturas cerca de 40º en fin de semana

Mientras tanto, amenazadoras nubes de tormenta se elevan hoy sobre el norte de Argentina, muy cerca del territorio paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Hay peligro de lluvias para los conciertos de Shakira?

Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, dijo hoy a ABC Cardinal que el sistema de tormentas actualmente sobre el norte argentino es “muy intenso” y señaló que existe la posibilidad de que afecte a parte del territorio paraguayo; de hecho, esta mañana fue emitida una alerta meteorológica para el departamento sureño de Ñeembucú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La esperada noche de Shakira en Paraguay

Sin embargo, el meteorólogo explicó que la tendencia que se observa actualmente apunta a que el sistema de tormentas no golpearía Asunción, sino que pasará por el otro lado del río Paraguay en su desplazamiento hacia el norte. Sí se esperan lluvias y tormentas en el departamento de Presidente Hayes durante la tarde y noche.

Mañana sábado, el mismo sistema de tormentas causaría “aguaceros” sobre departamentos del norte de la Región Oriental como Concepción o San Pedro, pero de nuevo no se esperan precipitaciones en la capital, por lo que no existe mucho peligro de inclemencia del tiempo para los conciertos de Shakira.

“Evento lluvioso” el domingo

En cuanto al domingo, día del partido entre Cerro Porteño y Tembetary, Mingo señaló que sí se espera un “evento lluvioso” importante en toda la Región Oriental – incluyendo a Asunción - y al Bajo Chaco, aunque en la capital las lluvias y tormentas comenzarían recién “muy entrada la noche” o, posiblemente, recién en horas de la madrugada del lunes.

Lea más: Los precios de entradas para el duelo que puede consagrar a Cerro Porteño

Por lo tanto, también es baja la probabilidad de que las lluvias afecten al encuentro de fútbol, que comenzará a las 18:00 del domingo.

Las lluvias y tormentas de la parte final del domingo y las primeras horas del lunes traerían consigo un “alivio” del calor intenso que se registrará durante todo el fin de semana, añadió el meteorólogo.