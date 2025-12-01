Los cuatro departamentos en zona de tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma muy puntual.
Esto se debe a que las nuevas celdas de tormentas comienzan a afectar nuevas localidades sobre el área de cobertura, lo que genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.
Lea más: Dos departamentos en alerta por tormentas moderadas a fuertes
¿Dónde lloverá?
De acuerdo al boletín de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura es el oeste de la región Oriental y suroeste de la región Occidental.
Los departamentos afectados son:
- Sur de Caazapá.
- Norte de Itapúa.
- Noreste de Paraguarí.
- Sur de Presidente Hayes.