Policía espera hasta dos millones de peregrinos en Caacupé

La masiva peregrinación de fieles cristianos a la ciudad de Caacupé en la previa del 8 de diciembre, día de la Virgen que lleva el nombre de esa localidad del departamento de Cordillera, va intensificándose al acercarse el fin de semana. Se esperan que decenas o incluso cientos de miles de personas acudan en los próximos días.

En conversación con ABC Color, el comisario Hugo Díaz, director de la Policía Nacional en Cordillera, dijo que las autoridades estiman que el número de peregrinos desde el inicio del novenario hasta el lunes ascienda a alrededor de dos millones de personas.

La concurrencia de fieles este año ya es mucho más grande que la de los últimos años, indicó.

Lea más: Operativo Caacupé: Essap ofrece puntos seguros de acceso al agua potable

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde mañana viernes, la Policía tendrá desplegados unos 3.000 efectivos en Caacupé, incluyendo a personal de prevención, técnico, táctico y motorizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento, en lo que va del novenario, no se han registrado incidentes de seguridad importantes, comentó el jefe policial.

Caacupé Seguro

El comisario Díaz destacó la implementación este año de una herramienta informática denominada “Caacupé Seguro”, que permite a las personas acceder rápidamente y en un solo lugar a servicios de la Policía, bomberos o asistencia médica en caso de que lo necesiten.

Lea más: “Caacupé Seguro 2025”, policía presenta sistema para localizar servicios

Los usuarios deben registrar sus datos personales en la página web caacupe.pn.gov.py y podrán acceder a una interfaz de seguridad que les permitirá solicitar ayuda en caso de emergencias, además de acceder a información útil como un mapa que indica las ubicaciones de puestos policiales, puestos de salud, farmacias, estaciones de servicio y otros sitios de interés práctico en Caacupé o en sus alrededores.

“El peregrino, si tiene una necesidad médica, va a tener los puestos de salud. Si necesita de bomberos o la Policía, envía su ubicación y en el menor tiempo posible el personal va a estar ahí”, explicó el comisario.