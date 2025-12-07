Meteorología: 10 departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Poco después de las 17:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó un nuevo boletín de alerta debido a la probabilidad de que se produzcan nuevas lluvias y tormentas eléctricas en las próximas horas en gran parte del territorio paraguayo.

“Núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, en lo que resta de la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy”, reza el anuncio.

Se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” y no descarta la ocasional caída de granizo.

Los departamentos afectados serían Concepción, Guairá, Caazapá, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Feriado también traerá lluvias y tormentas

No se descarta que también se produzcan hoy lluvias y ocasionales tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían el lunes -día feriado en Paraguay por el día de la Virgen de Caacupé- en la mayor parte del país, incluyendo a la capital y al departamento de Cordillera, al que decenas de miles de personas viajan hoy para la celebración del día de la Virgen de Caacupé, que se conmemora mañana.