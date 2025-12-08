Clima
08 de diciembre de 2025 - 13:11

Tormentas en Asunción y 15 departamentos para esta tarde

La Dirección de Meteorología actualizó su alerta por tormentas en el que anuncian fenómenos de tiempo severo para Asunción y 15 departamentos del territorio nacional.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología que se dio a conocer a las 12:07.

Las lluvias y tormentas de variada intensidad continúan sobre el área de cobertura.

Estas condiciones generan probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

Según la última actualización de alerta por tormentas, la zona de cobertura es la región Occidental y la región Oriental.

Los departamentos afectados son: 

  • Asunción
  • Concepción
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Alto Paraná (norte y este)
  • Central
  • Ñeembucú
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Presidente Hayes
  • Alto Paraguay