Meteorología anuncia lluvias y tormentas en tres departamentos: ¿cuáles son?

Según la DMH, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes para este jueves.
Asimismo, detallan que todos estos fenómenos serán de rápido desarrollo y corta duración, ya que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional con tendencias a intensificarse y generar puntualmente algunos fenómenos significativos.
Tres departamentos afectados
Finalmente, los tres departamentos afectados por este aviso son los siguientes:
- Centro y norte de Concepción
- Norte de Amambay
- Norte de Presidente Hayes
Lea más: Brasil: temporal causa destrozos en zona veraniega de Santa Catarina