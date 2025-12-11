Clima
11 de diciembre de 2025 - 17:38

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en tres departamentos: ¿cuáles son?

foto
Imagen de archivo: lluvia en Concepción.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían este jueves en tres departamentos del país. En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes para este jueves.

Asimismo, detallan que todos estos fenómenos serán de rápido desarrollo y corta duración, ya que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional con tendencias a intensificarse y generar puntualmente algunos fenómenos significativos.

Núcleos de tormenta sobre el territorio nacional.
Núcleos de tormenta sobre el territorio nacional.

Tres departamentos afectados

Finalmente, los tres departamentos afectados por este aviso son los siguientes:

  1. Centro y norte de Concepción
  2. Norte de Amambay
  3. Norte de Presidente Hayes

Lea más: Brasil: temporal causa destrozos en zona veraniega de Santa Catarina