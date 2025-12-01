Brasil: temporal causa destrozos en zona veraniega de Santa Catarina

Las ráfagas de viento alcanzaron los 100 kilómetros por hora en Lages, Brasil, durante una tormenta que causó daños importantes. Según información de Defensa Civil, aproximadamente 68 familias y viviendas se vieron afectadas. Más de 50 techos resultaron dañados y 15 barrios fueron afectados.

En total, 271 personas se vieron afectadas por la tormenta, que también causó daños a los servicios de salud pública, suspendidos este lunes.

Los mayores daños se registraron en los edificios públicos donde operan los servicios del Departamento Municipal de Salud, incluidos los administrativos, reporta el portal de noticias NS Total, del vecino país.

Sectores afectados en el Dpto. Municipal de Salud

Centro de Inmunizaciones.

Sectores de Vigilancia Epidemiológica.

Sector de Tratamiento Fuera del Domicilio (TFD).

Sector de Regulación.

Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).

Sector de Curas Especiales.

Sector de Oxigenoterapia y Ostomía.

Sector de Prótesis.

Farmacia Central.

Además, constataron gran cantidad de árboles caídos sobre ríos y calles. Bomberos y militares trabajan en el despeje.

