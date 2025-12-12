Tormentas avanzan sobre el país: conozca cuáles son las zonas afectadas

Según un aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitido poco después de las 08:00, un sistema de tormentas continúa desplazándose sobre la zona de cobertura y mantiene una tendencia a intensificarse durante la mañana.
Se esperan “lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma puntual”.
Estas condiciones, según el aviso, podrían generar fenómenos significativos en algunos puntos.
Zonas afectadas
Las tormentas se prevén en el centro de la Región Oriental y del sur y oeste de la Región Occidental o Chaco.
Además de Asunción, están en el área de afectación los departamentos:
- Sur y este de San Pedro
- Cordillera
- Norte de Guairá
- Oeste y noreste de Caaguazú
- Norte de Paraguarí
- Sur de Amambay
- Canindeyú
- Sur de Presidente Hayes
Estado de atención vigente
Para hoy, está vigente un “estado de atención” emitido el miércoles pasado por la DMH, que alertaba sobre lluvias con posibles acumulados de agua superiores a los 150 mm.
La última actualización de Meteorología, esta mañana, indicó que si bien no se registraron lluvias considerables durante la madrugada y mañana de este viernes como se esperaba, persistían núcleos de tormentas de gran desarrollo que podrían afectar Asunción y el departamento Central.