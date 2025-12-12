Tormentas avanzan sobre el país: conozca cuáles son las zonas afectadas

Según un aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitido poco después de las 08:00, un sistema de tormentas continúa desplazándose sobre la zona de cobertura y mantiene una tendencia a intensificarse durante la mañana.

Se esperan “lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma puntual”.

Estas condiciones, según el aviso, podrían generar fenómenos significativos en algunos puntos.

Lea más: Persisten núcleos de tormentas de gran desarrollo, advierte Meteorología

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zonas afectadas

Las tormentas se prevén en el centro de la Región Oriental y del sur y oeste de la Región Occidental o Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de Asunción, están en el área de afectación los departamentos:

Sur y este de San Pedro Cordillera Norte de Guairá Oeste y noreste de Caaguazú Norte de Paraguarí Sur de Amambay Canindeyú Sur de Presidente Hayes

Estado de atención vigente

Para hoy, está vigente un “estado de atención” emitido el miércoles pasado por la DMH, que alertaba sobre lluvias con posibles acumulados de agua superiores a los 150 mm.

Lea más: Meteorología implementa el “estado de atención”: ¿qué significa y para qué sirve?

La última actualización de Meteorología, esta mañana, indicó que si bien no se registraron lluvias considerables durante la madrugada y mañana de este viernes como se esperaba, persistían núcleos de tormentas de gran desarrollo que podrían afectar Asunción y el departamento Central.