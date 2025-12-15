Los 13 departamentos en zona de tormentas esta tarde

Núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el Centro - sur y este de la región Oriental. Según las previsiones, es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en forma muy puntual, durante la tarde de hoy.

Los departamentos en zona de cobertura son Asunción, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, centro, este y norte de Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, norte de Ñeembucú, este de Canindeyú, centro y sur de Presidente Hayes, oeste y sur de Boquerón.

En esas zonas se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Según el boletín especial emitido ayer, las tormentas se registrarán durante esta tarde y noche en casi todo el país. En horas de la madrugada las lluvias irán calmándose y no se prevén lluvias importantes para el martes.

