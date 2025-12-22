Conocé los 10 departamentos en área de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes, a las 14:46, una nueva alerta por lluvias y tormentas eléctricas.

Según el reporte, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos en forma puntual.

¿De acuerdo con el informe, las celdas de tormentas se desarrollan tanto en la región Oriental como en la Occidental.

Hasta el momento, los departamentos afectados son: suroeste de Concepción, este y noroeste de San Pedro, este de Caaguazú, este de Caazapá, este de Itapúa, centro y sur de Alto Paraná, este y oeste de Canindeyú, norte y centro de Presidente Hayes, Alto Paraguay, centro y este de Boquerón.

Inestabilidad seguirá hasta el sábado

El meteorólogo Juan Gamarra explicó que el elevado contenido de humedad y la inestabilidad atmosférica mantendrían la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas al menos hasta el jueves 25.

Asimismo, indicó que el ambiente continuará caluroso y húmedo en ambas regiones del país, con sensaciones térmicas elevadas.

Meteorología recordó que se encuentra vigente un boletín meteorológico especial hasta el martes 23. En ese periodo se prevén acumulados de lluvias de entre 30 y 100 milímetros, que podrían ser puntualmente superiores.