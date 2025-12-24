Meteorología anuncia una Nochebuena con tormentas en 12 departamentos

Para esta Nochebuena aún se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la DMH.

Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual este miércoles.

La zona de cobertura corresponde al centro, este y sur de la región Oriental, al igual que la zona oeste y sur de la Occidental.

Departamentos afectados

En total, estos son los 12 departamentos afectados:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Guairá Sur de Caaguazú Oeste y este de Caazapá Itapúa Norte de Misiones Norte y sureste de Paraguarí Norte, centro y sur de Alto Paraná Centro y sur de Central Centro de Canindeyú Sur de Presidente Hayes Norte, centro y sureste de Alto Paraguay Norte, centro y sureste de Boquerón

Lea más: Navidad: Meteorología está “preocupada” por condiciones de tiempo en una zona del país