24 de diciembre de 2025 - 15:55

Meteorología anuncia una Nochebuena con tormentas en 12 departamentos

Imagen ilustrativa: Navidad lluviosa.Fatih Güney

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció que para esta noche aún se esperan lluvias y tormentas eléctricas en doce departamentos. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para esta Nochebuena aún se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la DMH.

Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual este miércoles.

La zona de cobertura corresponde al centro, este y sur de la región Oriental, al igual que la zona oeste y sur de la Occidental.

Departamentos afectados

En total, estos son los 12 departamentos afectados:

  1. Guairá
  2. Sur de Caaguazú
  3. Oeste y este de Caazapá
  4. Itapúa
  5. Norte de Misiones
  6. Norte y sureste de Paraguarí
  7. Norte, centro y sur de Alto Paraná
  8. Centro y sur de Central
  9. Centro de Canindeyú
  10. Sur de Presidente Hayes
  11. Norte, centro y sureste de Alto Paraguay
  12. Norte, centro y sureste de Boquerón

