Navidad: alertan de tormentas para 11 departamentos durante esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con potencial de generar fenómenos severos de forma puntual durante la tarde de este miércoles.
Según el reporte oficial, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, de manera muy puntual.
El fenómeno afecta a amplias áreas del país, incluyendo el centro, este y sur de la Región Oriental y la Región Occidental (Chaco).
Departamentos afectados
La DMH detalla que el aviso rige para los siguientes departamentos:
- Este de San Pedro
- Oeste de Cordillera
- Este de Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Centro y sur de Alto Paraná
- Oeste de Central
- Oeste de Canindeyú
- Norte y sur de Presidente Hayes
- Alto Paraguay
- Boquerón