Alerta por lluvias y tormentas: 11 zonas del país bajo aviso esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes, a las 15:02, una nueva alerta meteorológica ante la presencia de lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

Según el boletín, los nuevos núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose debido a la elevada inestabilidad atmosférica que afecta al centro y este de la región Oriental, así como al centro y norte de la región Occidental.

11 zonas afectadas

Hasta el momento, el aviso alcanza a 11 departamentos del país. En la región Oriental, las áreas bajo alerta son el centro y sur de San Pedro, el norte de Cordillera, Caaguazú, el noreste de Caazapá, el noreste de Itapúa, Alto Paraná, el centro, este y sur de Amambay, y Canindeyú.

Lea más: Meteorología: lluvias y alerta de tormentas en la recta final del año en Paraguay

En la región Occidental, se encuentran afectadas el centro de Presidente Hayes, el centro y norte de Alto Paraguay, y el este, norte y suroeste de Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la DMH advirtieron que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante el transcurso de la tarde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Continuará la sensación calurosa y húmeda

El meteorólogo Juan Gamarra señaló que el ambiente se mantendrá predominantemente caluroso y húmedo en ambas regiones del país, con sensaciones térmicas elevadas.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 y 26 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre 30 y 37 grados.