Persiste alerta por tormentas para varias zonas esta madrugada

El más reciente reporte meteorológico emitido a las 23:34 de este domingo 28 de diciembre alerta sobre la presencia de celdas de tormentas activas en el centro, sur y este de la Región Oriental. Las mismas podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en el transcurso de la madrugada del lunes 29, por lo que se recomienda precaución a la ciudadanía.

Entre los fenómenos esperados se mencionan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, acompañados por fuerte actividad eléctrica.

Lea más: Inicio de semana con calor e inestabilidad, anuncia Meteorología

Zonas afectadas

La alerta rige para los siguientes departamentos:

Cordillera (sureste) Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa (noreste) Misiones (norte) Paraguarí Alto Paraná

Recomendaciones

Las autoridades instan a evitar exponerse en sitios abiertos durante descargas eléctricas, mantener objetos sueltos asegurados ante posibles ráfagas y no circular en rutas si la visibilidad se ve afectada por lluvias intensas.

Meteorología insta a seguir pendientes de los avisos a ser emitidos las próximas horas. Según las previsiones, las lluvias seguirán al menos hasta el día martes, pero no se descarta que persistan durante toda la semana.