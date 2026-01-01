Elevan a ocho los departamentos en zona de tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según el último aviso de la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional.

Esto generaría una alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

Dónde lloverá

Según la nueva alerta de tormentas, la zona de cobertura es el centro y norte de la región Occidental, como también el sur, norte y noreste de la región Oriental.

Los departamentos afectados son: