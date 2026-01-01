Meteorología: 13 departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Poco antes de las 16:30 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” que afectarían a la mayor parte del país en las próximas horas.

“Núcleos de tormentas continuan su desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy”, indica el comunicado de alerta.

Los meteorólogos pronostican lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían afectar a 13 departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que podrían seguir registrándose lluvias y tormentas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - mañana viernes.

El sábado aún se registrarían precipitaciones y tormentas, aunque solo en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.