Meteorología: clima estable hoy, lluvias y tormentas desde mañana

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin indicios de que puedan producirse lluvias o tormentas eléctricas hoy en territorio paraguayo.

Sin embargo, el clima se tornaría inestable desde mañana miércoles, con precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - que continuarían al menos hasta el jueves.

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y las temperaturas máximas de hoy serían 36 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Lea más: Meteorología: ¿cuándo volverían a registrarse lluvias y tormentas en Paraguay?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se esperan índices similares mañana en la capital y temperaturas aún más altas el jueves, con una máxima de 38 grados.