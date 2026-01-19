Las tres zonas bajo alerta por tormentas esta tarde

Según el boletín meteorológico emitido a las 13:19, celdas de tormentas continúan afectando el Norte de la región Occidental, por lo que se mantiene la posibilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante el transcurso de la tarde.
Las áreas actualmente bajo advertencia son:
- Presidente Hayes (Norte)
- Alto Paraguay
- Boquerón (Centro, sur y este)
¿Continuarán las lluvias?
Según el pronosticador Juan Gamarra, tras los temporales, el amanecer de mañana llegará con el ambiente fresco, con valores de temperatura mínima que oscilarían entre 17 y 19 °C. Además, disminuiría la probabilidad de lluvias sobre gran parte del territorio nacional.
A partir de la jornada del miércoles, la temperatura nuevamente iría en aumento.
