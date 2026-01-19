Pronóstico del tiempo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias y en qué zonas del país?

Juan Gamarra, pronosticador de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que las lluvias registradas ayer persistirán únicamente en el extremo norte de la Región Oriental y el Chaco durante este lunes. En el resto del territorio nacional, la probabilidad de precipitaciones será baja.

Para hoy y mañana se prevén vientos del sector sur, lo que favorecerá un descenso leve de la temperatura. Según Gamarra, la mínima del martes rondaría los 15 °C al amanecer.

A partir de mañana, con baja probabilidad de lluvias a nivel país, las temperaturas máximas volverán a ser altas, alcanzando hasta 33 °C. Desde el miércoles, las mínimas superarían los 20 °C, marcando el retorno de un ambiente más caluroso.

Calor y humedad hacia mitad de semana

En cuanto a la humedad, los vientos del sur ayudarán a disminuirla entre hoy y mañana.

Sin embargo, desde el miércoles se espera nuevamente un ambiente caluroso, con sensación térmica elevada. Esta condición persistiría hasta el fin de semana debido a la continuidad de la baja probabilidad de lluvias.