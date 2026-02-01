Alerta por lluvias y tormentas: estos son siete departamentos afectados esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este domingo, a las 14:11, una alerta por lluvias y tormentas eléctricas que afecta a al menos siete departamentos del país.

El aviso advierte sobre la posibilidad de fenómenos de tiempo severo durante la tarde, con precipitaciones intensas, vientos fuertes y eventual caída de granizos.

Según el informe oficial, núcleos de tormentas de variada intensidad persisten sobre el norte y este de la región Occidental, así como en sectores del norte y este de la región Oriental. Estas condiciones podrían intensificarse de forma puntual en el transcurso de la jornada.

Zonas afectadas por la alerta

Hasta el momento, los departamentos alcanzados por la alerta son Concepción, San Pedro, norte de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, este de Presidente Hayes y Alto Paraguay. Meteorología no descarta que el área de afectación pueda ampliarse si las condiciones atmosféricas lo ameritan.

Es importante resaltar que la DMH mantiene activo un boletín meteorológico especial, en el que se prevén acumulados de lluvia de entre 60 y 100 milímetros, con valores que podrían ser superiores en áreas del Chaco y del norte de la región Oriental. Estas precipitaciones estarían acompañadas de ráfagas de viento cercanas a los 80 km/h,.

Estas condiciones de inestabilidad persistirían hasta la noche del lunes, principalmente en el noreste de ambas regiones del país.

Ambiente se mantendría cálido a caluroso

El meteorólogo Alejandro Coronel, de la DMH, señaló que el ambiente se mantendrá cálido a caluroso. Para este domingo se esperan temperaturas mínimas de entre 20 y 24 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 28 y 33 grados.

Para el lunes, se esperan temperaturas mínimas de 21 a 23 grados y máximas que podrían alcanzar entre 26 y 35 grados.