Alerta meteorológica sigue vigente y estas son las zonas afectadas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que continúa vigente la alerta meteorológica por lluvias y tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento intensas y la probabilidad de caída de granizos.

Según el reporte actualizado a las 18:43, las celdas de tormentas siguen desarrollándose sobre el este de la región Oriental y el sur de la región Occidental. Estas condiciones podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de este viernes.

Hasta el momento, los departamentos afectados son el noreste de Caaguazú, Canindeyú y el norte de Presidente Hayes. Meteorología no descarta que el área de afectación pueda ampliarse si persiste la inestabilidad atmosférica.

Inestabilidad continuaría durante el finde

El meteorólogo Alejandro Coronel señaló que para este sábado se mantendría un ambiente muy caluroso en todo el país, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 22 y 26 °C y máximas que podrían alcanzar entre 34 y 38 °C.

Durante la jornada del sábado, los chaparrones se presentarían de forma más generalizada, con alta probabilidad de que estén acompañados por tormentas eléctricas

Para el domingo, se prevé una leve mejora de las condiciones de inestabilidad.