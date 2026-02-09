¡Atención! Se activó alerta por tormentas para esta noche

Según la DMH, para este lunes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Al respecto aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el país, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche.

La zona de cobertura corresponde al sur de la región Oriental.

Tres departamentos afectados

Los tres departamentos en donde se presentarían estas condiciones de tiempo son:

Sur de Caazapá Centro, norte y este de Itapúa Norte de Ñeembucú

