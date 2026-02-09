Meteorología da a conocer hasta qué día se prevén las máximas de 40° C

Se espera que el núcleo del calor se concentre con mayor fuerza en el centro y oeste del Chaco, así como en los departamentos del norte de la Región Oriental. En estas áreas, las temperaturas máximas oscilarán entre los 39 y 40°, aunque no se descarta que en puntos específicos el mercurio supere estas cifras.

Debido al incremento en los niveles de humedad, la sensación térmica será el factor crítico, situándose varios grados por encima de la temperatura real del aire. Esta combinación de calor y humedad eleva las probabilidades de que se establezca oficialmente una ola de calor en diversas localidades del territorio nacional.

Es importante recordar que se habla de “ola de calor” cuando las temperaturas mínimas y máximas superan umbrales específicos durante al menos tres días consecutivos.

Lea más: Calor extremo: emiten alerta dirigida a productores y técnicos agrícolas

Inestabilidad y chaparrones: alivio momentáneo

A pesar del ambiente sofocante, el pronóstico indica la presencia de nubosidad variable y la posibilidad de fenómenos meteorológicos puntuales:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lluvias y tormentas : se prevén precipitaciones ocasionales con actividad eléctrica.

Chaparrones : estos eventos podrían ser de variada intensidad, presentándose de forma dispersa durante los tres días mencionados.

Cielo nublado: aunque el sol no brille con total plenitud, el efecto “invernadero” causado por las nubes y la humedad mantendrá el ambiente pesado.

Recomendaciones ante el calor extremo