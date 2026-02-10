¡Atención! Meteorología emitió alerta para cinco departamentos del país

Como ya había anticipado la Dirección de Meteorología, la jornada se presenta calurosa, inestable y con pronóstico de precipitaciones en distintos puntos del país. Las temperaturas, que desde hace días se mantienen elevadas, se intensifican por el alto porcentaje de humedad en el ambiente.

Esta condición se mantendrá en las próximas horas, ya que está prevista la caída de precipitaciones con mayor incidencia en la Región Oriental.

Lea más: Meteorología: pronóstico de lluvias y tormentas este martes en Paraguay

De hecho, la institución emitió un nuevo aviso meteorológico que pronostica lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

El comunicado detalla que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en el transcurso de la mañana en el centro y suroeste de la Región Oriental. En ese sentido, los departamentos afectados según el aviso son Asunción, Misiones, Paraguarí, centro y sur de Central, así como el departamento de Ñeembucú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy